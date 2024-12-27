Колишній чемпіон світу: Чому б не нокаутувати Роналду?

Колишній чемпіон світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної боксерської організації (IBO) у ваговій категорії до 63 кг британець Ріккі Гаттон хотів би побитися з відомим футболістом Кріштіану Роналду.

Його слова цитує Goal.com.

"Я б, мабуть, назвав Кріштіану Роналду. Я ніколи не зустрічався з Кріштіану. Я вважаю, що він хороший хлопець, але давайте говорити відверто. Він грав за Манчестер Юнайтед.

Він справді гарний собою. Чому б не нокаутувати його? Найкращий гравець світу, він грав за Манчестер Юнайтед, він красивий хлопець. На відміну від мене", – сказав Гаттон.