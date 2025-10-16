Стала відома причина смерті ексчемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона

Стала відома причина смерті 46-річного ексчемпіона світу за версіями IBF, IBO та WBA Ріккі Хаттона.

Про це повідомляє Sky Soprts.

За інформацією джерела, боксер наклав на себе руки.

Цю інформацію під час слухання, яке відбулося в Королівському суді, оголосила коронер Елісон Матч. За її словами, Хаттона знайшли непритомним у його спальні.

Слідство також повідомило, що востаннє сім’я бачила Ріккі 12 вересня, і тоді здавалось, що він "у хорошому стані".

Наступного дня він не з’явився на заході, як планувалося, а вранці 14 вересня його менеджер приїхав до нього додому і виявив його непритомним.

Хаттон активно виступав у період з 1997 по 2012 рік. Британець був чемпіоном світу за версією IBF, WBA та IBO у першій напівсередній вазі, володів поясами IBO та WBA у напівсередній вазі.

За кар'єру боксер провів 48 поєдинків, у яких здобув 45 перемог, 32 з яких нокаутом, та зазнав трьох поразок.

Свій останній професійний поєдинок Хаттон провів у листопаді 2012 року, поступившись українцю В’ячеславу Сенченку. До того він не бився понад три роки після поразки нокаутом у другому раунді від Менні Пакьяо у травні 2009 року.

У 2022 році Хаттон бився проти Марко Антоніо Баррери у виставковому бою, переможця якого навіть не оголошували.

Зазначимо, що 2 грудня британець мав повернутись у ринг поєдинком проти Ейсою Аль Даха.