Гаттон: В реванші Дюбуа – Джошуа все може бути інакше

Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA та IBO у ваговій категорії до 63 кг британець Ріккі Гаттон вважає, що реванш між Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) може завершитися інакше, ніж перший поєдинок.

Його слова передає Boxing News.

"Я сподіваюся, що Джошуа отримає реванш. Я не думаю, що цей бій занадто потішить Дюбуа. Мені здається, що він заслуговує побитися з Тайсоном Ф'юрі або провести реванш з Усиком. Не думаю, що Дюбуа буде радий, але ми безумовно побачимо, як ЕйДжей знову б'ється з Даніелем. Якщо подивитися на стилі в суперважкій вазі, то, мабуть, за винятком Вайлдера, стилі цих двох бійців поєднуються найкраще. Я знаю, що минулого разу їхній бій завершився в одну мить, але в реванші все може бути інакше", – Гаттон.

Зазначимо, що напередодні IBF визначила дедлайн реваншу між двома британцями.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.