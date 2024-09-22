Ф'юрі: До Дюбуа всі ставилися, як до безхатька

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) висловився щодо перемоги Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) над Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Він заявив, що до Дюбуа всі ставилися, як до безхатька, а тепер він всі довів свою правоту.

Його слова передає Boxingscene.

"Дюбуа зробив дуже хорошу роботу – чесна гра для молодого Дена. Знаєте, всі його списували. Коли він прийшов, він був чемпіоном IBF, і всі ставилися до нього, як до безхатька. Він показав, з чого зроблений. Це дуже добре – фантастично", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Нагадаємо, нещодавно 34-річний британець повідомив, що він має намір продовжувати професійну кар'єру після нищівної поразки.