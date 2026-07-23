Я зазвичай жирний кабан, а тепер я стрункий: Ф'юрі – про зважування перед боєм проти Ваха

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) висловився про результат зважування напередодні бою проти Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Його слова передає Seconds Out.

"Циганський король" показав вагу 120,2 кілограма, тоді як його суперник із Польщі – 132,18. Вах видався на 12 кілограмів важчим за британця.

Насправді ніколи такого не були. Я ніколи не зустрічався з чоловіком, який важчий за мене. Цей чоловік майже на 12 кг важчий за мене. Я зазвичай жирний кабан, а тепер я стрункий!" – заявив Ф'юрі.

Поєдинок Ф'юрі – Вах відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Паттайї (Таїланд). Це буде проміжний бій для Тайсона перед можливою битвою проти Ентоні Джошуа, з яким він вже підписав контракт про лобову дуель.

Переможець протистояння Ф'юрі – Вах отримає перший гуманітарний пояс WBC Metta від Всесвітньої боксерської ради.

Нагадаємо, 46-річний Ваха у своєму останньому бою програв українцю Віктору Вихристу. Також за спиною польського бійця поразка 14-річної давнини від Володимира Кличка. Натомість Ф'юрі переможно повернувся на ринг після двох поразок від Олександра Усика у 2024 році, здолавши росіянина Арсланбека Махмудова.

Раніше Тайсон прокоментував можливе повернення у ринг Володимира Кличка.