Ф'юрі та 46-річний Вах провели першу битву поглядів
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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та 46-річний поляк Маріуш Вах (39-13, 20 КО) провели першу битву поглядів.
Як видно на відео, атмосфера була дружньою.
Поєдинок відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді. Це буде проміжний двобій для Ф'юрі перед битвою з Ентоні Джошуа, з яким вони вже підписали контракт про лобову дуель.
Нагадаємо, 46-річний Вах у своєму останньому бою програв українцю Віктору Вихристу. Також за спиною польського бійця поразка 14-річної давнини від Володимира Кличка.