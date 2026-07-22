Ф'юрі та 46-річний Вах провели першу битву поглядів

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та 46-річний поляк Маріуш Вах (39-13, 20 КО) провели першу битву поглядів.

Як видно на відео, атмосфера була дружньою.

Tyson Fury and Mariusz Wach FACE OFF in Thailand ahead of Friday night 🇹🇭#FuryWach pic.twitter.com/tTsNoSJp19 — BoxingScene.com (@boxingscene) July 22, 2026

Поєдинок відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді. Це буде проміжний двобій для Ф'юрі перед битвою з Ентоні Джошуа, з яким вони вже підписали контракт про лобову дуель.

Нагадаємо, 46-річний Вах у своєму останньому бою програв українцю Віктору Вихристу. Також за спиною польського бійця поразка 14-річної давнини від Володимира Кличка.