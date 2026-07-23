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Я б переміг його навіть однією рукою: Ф'юрі – про свій наступний бій із колишнім суперником Кличка

Денис Іваненко — 23 липня 2026, 12:35
Я б переміг його навіть однією рукою: Ф'юрі – про свій наступний бій із колишнім суперником Кличка
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) поділився думками щодо бою проти польського ветерана Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Його слова передає Sky Sports.

"Циганський король" заявив, що перебуває в чудовій формі. Він переконаний у перемозі та висловив готовність підкорити надважкий дивізіон.

"Я знаю, що можу перемогти цього хлопця. Я б переміг його навіть однією рукою – і це не означає, що я хочу сказати щось погане про Маріуша, просто я в чудовій формі. Я міг би перемогти всіх цих надважковаговиків навіть однією рукою. Я в прекрасній фізичній формі, без травм і готовий до бою.

Він – міцний хлопець, ветеран, який у цьому спорті вже понад 20 років. Тож він небезпечний суперник, великий надважковаговик, і може статися що завгодно. Звісно, я маю бути обережним щодо нього, показати свою найкращу гру та робити те, що вмію. Я тренуюся тут уже 10 тижнів, тож не залишив жодної деталі без уваги. Я готовий до бою. Я в чудовій формі і здоровий як бик", – сказав Тайсон.

Зазначимо, що їхнє очне протистояння відбудеться 24 липня в Таїланді. Напередодні боксери провели битву поглядів.

Раніше Тайсон Ф'юрі висловився про можливе повернення на ринг Володимира Кличка. Він заявив, що бокс викликає залежність.

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