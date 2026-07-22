Усім їм титули чемпіонів світу просто подарували: Тайсон – про Дюбуа, Вордлі, Кабаєла та Гассієва

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) заявив, що він не може асоціювати себе з нинішніми володарями цього титулу, оскільки вони ніколи за нього насправді не бились, бо їм його просто подарували.

Його слова передає ESPN.

"Усім цим боксерам титули чемпіонів світу просто подарували. Вони насправді ніколи не билися з кимось, щоб завоювати титул. Фабіо Вордлі – титул чемпіона світу йому подарували.

Даніель Дюбуа – титул чемпіона світу йому подарували. Агіт Кабаєль – титул чемпіона світу йому подарували. Мурат Гассієв – отримав титули чемпіона світу в подарунок.

Як можна порівнювати цих хлопців зі мною, який бився з легендами боксу й перемагав їх у боротьбі за титули? Вони – у своїй маленькій групі, а я – на вершині Емпайр-Стейт-Білдінг.

У них немає нічого з того, що я хочу. У них немає грошей. Я вже мав усі пояси. У них немає нічого, чого я хочу. Імена… Хто взагалі знає цих людей?"