Джошуа розкрив свої найближчі боксерські мрії

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) розповів про мрії, які хоче реалізувати найближчим часом.

Його цитує The Ring.

Британський супертяж заявив, що хоче у своєму наступному бою перемогти Крістіана Пренгу, після чого побачити у ринг Тайсона Ф'юрі.

"У моїй мрії я перемагаю Пренгу. "Вау, Ентоні Джошуа переміг!" – мені підіймають руку, а потім запрошують до рингу Тайсона Ф'юрі. "Тайсон Ф'юрі тут? Запускайте його на ринг!" – заявив Ей Джей.

Нагадаємо, що "Циганський король" запрошував Джошуа у ринг після свого крайнього поєдинку проти Арсланбека Махмудова. Однак Ентоні не підійнявся.

Двобій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні бійці провели битву поглядів, а албанець заговорив про перемогу над Ентоні, який після цього закінчить кар'єру.

Це буде проміжний поєдинок для Ей Джея перед ймовірною британською битвою проти Ф'юрі. Британські зірки боксу раніше підписали контракт про очну зустріч.

Додамо, що у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.