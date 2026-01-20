Менеджер Ф'юрі назвав дату повернення британця на ринг

Менеджер Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) Спенсер Браун заявив, що британський надважковаговик повернеться на ринг у квітні.

Цитує Брауна Boxing Scene.

"Ми розглядаємо чотирьох чи п'ятьох різних суперників. Є кілька варіантів, які особливо нас цікавлять. Ми на шляху до підписання контрактів, але нам ще багато чого потрібно зробити. Оголошення не за горами, і ви побачите Тайсона знову на рингу, і ми шукаємо та розмовляємо з суперниками саме зараз", – сказав він.

Також Браун відреагував на інформацію про бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим.

"Я б сказав, що він точно входить до трійки чи четвірки нашого списку. Ми дивимося на п'ятьох чи шістьох суперників, але він безумовно серед пріоритетних. Втім, оголошувати це – справа промоутерів. Усі дуже наполегливо працюють, щоб цей бій відбувся, тому я не маю права це вам підтверджувати. Все, що я можу сказати, це те, що він один із трьох чи чотирьох, яких ми дуже уважно розглядаємо", – зазначив менеджер.

Тайсон Ф'юрі наразі перебуває у Таїланді та ще не розпочинав спаринги.

"З усіх звітів і з наших щоденних розмов видно, що Тайсон отримує задоволення. Він зараз у Таїланді, там дуже спекотно. Він ще не починав спаринги, але йому справді подобається тренуватися, і він із нетерпінням чекає на повернення в ринг", – сказав Браун.

Нагадаємо, Тайсон після двох поспіль поразок від Олександра Усика вирішив завершити кар'єру, проте вже неодноразово лунали заяви про можливе повернення боксера. І напередодні Ф'юрі оголосив про відновлення кар'єри.