Ф'юрі: Джошуа доведеться битися зі мною

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що їхній бій з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) обов'язково має відбутися.

Його слова передає Boxingscene.

"Нема різниці, програв він один бій чи 21, йому ніколи не втекти від "Циганського Короля". Йому завжди доведеться битися зі мною. Не має значення, чи йому 49, 42, 55 або 65 років, ми обов'язково будемо битися. Мені байдуже, якщо він не виграє жодного бою протягом 20 років, ми повинні будемо битися для фанатів цієї країни", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, наступний бій Ф'юрі проведе проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО). Він відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть пояси WBC, WBA, WBO в надважкій вазі.

У своєму крайньому поєдинку Джошуа, поступився володарю титулу IBF Даніелю Дюбуа (22-2, 21 KO), ексчемпіон тричі побував у нокдауні, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут.