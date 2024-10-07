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Ф'юрі – про реванш з Усиком: Я нокаутую цього засранця

Володимир Клепач — 7 жовтня, 08:05
Ф'юрі – про реванш з Усиком: Я нокаутую цього засранця
Тайсон Ф’юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) збирається нокаутувати володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика в реванші (22-0, 14 KO).

Про це Циганський король заявив у інтерв'ю TNT Sports Boxing.

"Протягом усього мого життя я був поганим хлопцем. Я все ще поганий хлопець. Мені ще кілька років до 40 (Тайсону зараз 36 років – ред.), але я люблю так говорити.
Однак я вийду на ринг у режимі знищення. Минулого разу я вийшов боксувати з ним, був обережним. Я відбив йому голову – давайте говорити фактами. Будь-кого можна підловити, як ми бачили в багатьох боях у надважкій вазі. Але цього разу я не вийду перемагати за очками. Я нокаутую цього засранця", – сказав Ф'юрі.

Реванш відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, в першою бою українець переміг за очками. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію.

Раніше Ф'юрі назвав найскладнішого суперника за кар'єру.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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