Ф'юрі назвав найскладнішого суперника за кар'єру

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) назвав американця Деонтея Вайлдера (43-1-4, 42 КО) найскладнішим суперником за кар'єру.

Про це він сказав для ютуб-каналу Undisputed.

"Я повинен сказати, що це Вайлдер. Просто коли він був у розквіті сил, його можна було перемогти, але хлопець був динамічним панчером. У бою з ним, якщо робиш одну помилку, то все скінчено. Це може статися в будь-якому раунді, як у першому, так і в останньому", - сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що Тайсон провів три поєдинки з Вайлдером – двічі переміг, один раз судді зафіксували між ними нічию.

Наступним суперником Ф'юрі буде Олександр Усик. Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. Нещодавно Тайсон зізнався, що ще не розпочинав підготовку до реваншу. Його тренувальний табір стартуватиме за 6-7 тижнів до бою.