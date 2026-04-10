Ф'юрі: Я зловлю Махмудова на контратаці та винесу лівим хуком

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) заявив, що готовий до натиску від Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO) у стартових раундах.

Його слова передає Ring Magazine.

"У нього щось близько 19 нокаутів у перших трьох раундах, тож ранній штурм точно можливий. Але це лише призведе до того, що його самого нокаутують, бо одна помилка — і все закінчено. Я зловлю його на контратаці та винесу лівим хуком або правим прямим. Я вже багато разів так робив. Намагатися просто зім'яти "Циганського короля" – не той план на бій. Це не працює", – заявив Тайсон.

Бій між боксерами відбудеться 11 квітня в Лондоні.

Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Раніше Ф'юрі відреагував на заяву Олександра Усика про бажання побитися з ним у своєму прощальному поєдинку, провівши трилогію.