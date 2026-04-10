Ф'юрі: Я зловлю Махмудова на контратаці та винесу лівим хуком
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) заявив, що готовий до натиску від Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO) у стартових раундах.
Його слова передає Ring Magazine.
"У нього щось близько 19 нокаутів у перших трьох раундах, тож ранній штурм точно можливий. Але це лише призведе до того, що його самого нокаутують, бо одна помилка — і все закінчено. Я зловлю його на контратаці та винесу лівим хуком або правим прямим. Я вже багато разів так робив.
Намагатися просто зім'яти "Циганського короля" – не той план на бій. Це не працює", – заявив Тайсон.
Бій між боксерами відбудеться 11 квітня в Лондоні.
Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.
Раніше Ф'юрі відреагував на заяву Олександра Усика про бажання побитися з ним у своєму прощальному поєдинку, провівши трилогію.