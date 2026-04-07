Ф'юрі розповів, як планує нокаутувати росіянина, який виступає за Канаду

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) висловився про свій наступний бій проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю OOOSCH TV.

"Циганський король" зізнався, як планує відправити суперника у нокаут".

"Я збираюся отримувати задоволення. Я буду бешкетувати, опускати руки, тримати їх за спиною та дражнити його. Він почне дратуватися, і потім я його нокаутую. Звісно, він має потужний та дуже небезпечний удар. Якщо він влучить як слід, то може вбити. Тож потрібно бути максимально зібраним у кожному такому поєдинку", – заявив британець.

Двобій Ф'юрі – Махмудов відбудеться 11 квітня 2026 року у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур".

Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Натомість Махмудов востаннє проводив офіційну зустріч у жовтні 2025-го, коли за одноголосним рішенням суддів переміг британця Девіда Аллена.

Наприкінці березня британський супертяж закрив двері свого тренувального табору, а новозеландський боєць Джозеф Паркер запевнив, що у цьому протистоянні усі побачать найкращу версію "Циганського короля".