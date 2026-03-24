Відомий супертяж оцінив шанси Махмудова перемогти Ф'юрі

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) висловився про бій Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти росіянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Своїми думками він поділився в інтерв'ю iFL TV.

37-річний супертяж зізнався, чи вірить в апсет у цьому протистоянні. За його словами, в ньому немає жодної інтриги, адже це бійці абсолютно різного рівня.

"Тайсон Ф'юрі – розумний чоловік, він дуже добре вміє обирати легкі бої. Він бився з Сефером Сефері та перетворив це на великий бій-повернення. Це та сама дурня. Йому багато що сходить з рук, він розумний. Я вважаю, що вибір суперника жахливий. Махмудов занадто повільний. Його поб'ють. Я думаю, що Ф'юрі може вийти у свої 60 і все одно перемогти Махмудова", – сказав Вайт.

Раніше повідомлялось, коли саме Тайсон Ф'юрі вирішив відновити кар'єру. Він заявив, що на нього вплинуло сонце.

Нагадаємо, що це буде перший бій британця після повернення в бокс. Він буде битись із Махмудовим 11 квітня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур".