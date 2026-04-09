Менеджер Ф'юрі розповів про британську битву проти Джошуа

Софія Кулай — 9 квітня 2026, 07:36
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/ringmagazine

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), висловив бажання побачити британську битву проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його слова передає ESPN.

Представник команди "Циганського короля" запевнив, що наразі немає жодних розмов щодо ймовірного двобою проти Ей Джея, адже спершу Тайсон слід пройти Арсланбека Махмудова. З росіянином, який виступає під прапором Канади, британець поб'ється 11 квітня 2026 року на "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Лондоні.

"Коли поєдинок закінчиться, і Тайсон переможе, всі будуть задоволені – його сім'я буде щаслива, він сам буде щасливий – тоді вперед. Давайте зробимо цей бій. Мені подобається Ентоні Джошуа, але я люблю Тайсон Ф'юрі. Ми – команда Ф'юрі.

Давайте побачимо цей поєдинок. Фінал чемпіонату світу з боксу. Це навіть більше, ніж це… Тож нехай він відбудеться. Я знаю, на кого поставлю. Я просто відчуваю, що ми це побачимо", – заявив Спенсер.

Менеджер Ф'юрі додав, що наразі питання не в тому, чи відбудеться бій, а в тому – як, коли і яка арена його прийме. За словами Брауна, зараз люди активно обговорюють дві локації – "Croke Park" та "Вемблі".

Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Раніше "Циганський король" заявляв, що хоче побитись із Джошуа якомога швидше, адже чекав цього протистояння вже 10 років. Однак Тайсон пообіцяв, що, якщо програє Махмудову, то негайно вчергове закінчить кар'єру.

