Фюрі назвав умову завершення кар'єри

Британський надважковаговик Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) заявив, що негайно завершить кар'єру, якщо програє Арсланбеку Махмудову (21-2, 19 КО) цієї суботи.

Його слова передає Boxing News 24/7.

"Може бути, що це буде лише один бій. Якщо він мене поб'є – це однозначно кінець. У такому випадку більше боїв не буде", – сказав Ф'юрі.

Тайсон заявив, що свідомо обрав сильного суперника, щоб максимально ефективно підготуватися до бою.

"Якби я вибрав прохідний бій, то не зміг би змусити себе готуватися. А знаючи, що він небезпечний, я повністю віддався тренуванням і набрав чудову форму", – розповів Ф'юрі.

Його бій з Махмудовим відбудеться 11 квітня на "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Лондоні.

Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Натомість Махмудов востаннє проводив офіційну зустріч у жовтні 2025-го, коли за одноголосним рішенням суддів переміг британця Девіда Аллена.

Наприкінці березня британський супертяж закрив двері свого тренувального табору, а новозеландський боєць Джозеф Паркер запевнив, що у цьому протистоянні усі побачать найкращу версію "Циганського короля".