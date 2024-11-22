Колишній абсолютний чемпіон світу пояснив, чому Тайсон кусав рукавички під час бою з Полом

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд пояснив, чому Майк Тайсон (50-7, 44 КО) часто кусав боксерські рукавички під час бою з Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Про це він сказав у власному подкасті.

" Коли Тайсон починає кусати свої рукавички, це той момент, коли він починає нервувати. Коли він нервує, він починає щось кусати. Він не може це зрозуміти", – сказав Холіфілд.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.