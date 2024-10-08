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Він наче вагітний: американський боксер поглузував з Тайсона

Олександр Булава — 8 жовтня, 22:10
Він наче вагітний: американський боксер поглузував з Тайсона
Майк Тайсон та Джейк Пол
Getty Images

Американський боксер Ерік "Баттербін" Еш (77-10-4, 58 КО) оцінив готовність ексчемпіона світу Майка Тайсона (50-6, 44 KO) до бою проти відеоблогера Джейка Пола (10-1, 7 КО).

Цитує Еша Daily Record.

"Я бачив Майка Тайсона близько трьох тижнів тому, і він був неначе вагітний.

Я б нокаутував його. У нього немає підборіддя. Проблема тих, хто програв Тайсону, полягає в тому, що вони не кидали йому виклик", – заявив Еш.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

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