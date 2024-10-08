Він наче вагітний: американський боксер поглузував з Тайсона

Американський боксер Ерік "Баттербін" Еш (77-10-4, 58 КО) оцінив готовність ексчемпіона світу Майка Тайсона (50-6, 44 KO) до бою проти відеоблогера Джейка Пола (10-1, 7 КО).

Цитує Еша Daily Record.

"Я бачив Майка Тайсона близько трьох тижнів тому, і він був неначе вагітний.

Я б нокаутував його. У нього немає підборіддя. Проблема тих, хто програв Тайсону, полягає в тому, що вони не кидали йому виклик", – заявив Еш.