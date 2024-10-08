Він наче вагітний: американський боксер поглузував з Тайсона
Американський боксер Ерік "Баттербін" Еш (77-10-4, 58 КО) оцінив готовність ексчемпіона світу Майка Тайсона (50-6, 44 KO) до бою проти відеоблогера Джейка Пола (10-1, 7 КО).
Цитує Еша Daily Record.
"Я бачив Майка Тайсона близько трьох тижнів тому, і він був неначе вагітний.
Я б нокаутував його. У нього немає підборіддя. Проблема тих, хто програв Тайсону, полягає в тому, що вони не кидали йому виклик", – заявив Еш.
Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".
У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).
Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.