Джошуа ще не вирішив, чи приєднається до тренувального табору Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) ще не вирішив, чи приєднається до тренувального табору абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO) у Валенсії.

Про це сказав його промоутер Едді Гірн у коментарі для SkySports.

"Він постійно прагне вдосконалюватися і вчитися. За ці роки я навчився розуміти, що такі речі будуть виходити від нього у вигляді оголошення або рішення. Він завжди цікавився: "Як це?". Я знаю, як думає Ей Джей, він, мабуть, дивиться на виступи Усика і думає: "Я хочу піти й подивитися на це". Не в сенсі "Я піду і приєднаюся до них". Я не спілкувався з ним, відколи він там, але він скоро прийме рішення", – розповів Гірн.

Нагадаємо, британець планує провести певний час разом із командою українця, щоб оцінити, наскільки ефективною може бути така співпраця. Не виключено, що Джошуа залишиться у таборі Усика на повноцінній основі.

