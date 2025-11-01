Менеджер Дюбуа заявив, що Даніель може провести бій-реванш з Джошуа

Сем Джонс, менеджер колишнього чемпіона у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO), повідомив, що його клієнт може провести другий бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Його слова передає SkySports.

Менеджер Дюбуа додав, що цей бій відбудеться у 2026 році, і він можливий лише за умови, якщо Ей Джей не зможе провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

"Якщо цей бій не відбудеться, єдиним боєм для Ентоні Джошуа, на мою думку, буде реванш з Даніелем Дюбуа, і команда Дюбуа готова до співпраці. Ей Джей сам по собі є дивовижним суперником, і він завжди повертається до боїв.

Ентоні Джошуа, як я вже сказав, є запеклим суперником, і він захоче помститися за цю поразку. Тому я бачу, що цей бій відбудеться в майбутньому. Я вірю, що якщо бій з Ф'юрі не відбудеться, Джошуа проведе реванш з Дюбуа", – сказав Джонс.

Нагадаємо, влітку Даніель нокаутом програв Олександру Усику та втратив пояс IBF. Раніше повідомлялось, що Дюбуа прийняв виклик на бій проти Френка Санчеса за право стати обов'язковим претендентом на титул Усика.

Нещодавно Едді Гірн повідомив, що бій Джошуа проти Тайсона Ф'юрі може відбутися у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.