Джошуа може приєднатися до табору Усика в Іспанії

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) розглядає можливість приєднатися до тренувального табору абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO) у Валенсії.

Про це повідомляє Ring Magazine.

За даними джерела, британець планує провести певний час разом із командою українця, щоб оцінити, наскільки ефективною може бути така співпраця. Не виключено, що Джошуа залишиться у таборі Усика на повноцінній основі.

Бен Девісон поки залишається головним тренером Джошуа – боксери підтримують постійний контакт.

Проте Ей Джей, за чутками, вважає, що система підготовки Усика може стати запорукою його успішного повернення у 2026 році.

Ентоні може повернутися у ринг вже у 2026 році.

Раніше менеджер Даніеля Дюбуа заявив, що його боксер може провести бій проти "Ей Джея".