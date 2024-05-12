Драма в андеркарді Ломаченко — Камбосос: австралієць оголосив про завершення кар'єри після поразки

Австралійський боксер Ендрю Молоні (26-4, 16 KO) оголосив про завершення кар'єри після поразки в бою проти Педро Гевари (43-4-1, 22 KO) за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA у другій найлегшій вазі.

Про це він повідомив одразу після поєдинку.

"Я хочу сказати дякую Top Rank, дякую моїй команді за все, що ви зробили для мене, але я зав'язую з цим спортом, для мене це занадто. Дякую спонсорам за підтримку, тому що я йду на пенсію, я люблю вас, але вибачте — на**й це", — сказав Молоні.

This retirement speech from Andrew Moloney. pic.twitter.com/lO49NYllEf — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 12, 2024

Нагадаємо, австралієць поступився мексиканцю за роздільним рішенням суддів — 115:113, 113:116, 115:113.

Зазначимо, що бій відбувся в андеркарті головної події вечора — чемпіонського поєдинку між Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) та Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО), який розпочнеться орієнтовно о 7:00 за київським часом.

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