Гевара переміг Молоні роздільним рішенням суддів в андеркарді Ломаченко — Камбосос

Колишній чемпіон WBC у першій найлегшій вазі Педро Гевара (43-4-1, 22 KO) переміг австралійця Ендрю Молоні (26-4, 16 KO) в бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA у другій найлегшій вазі.

Двоє з трьох суддів за підсумками 12 раундів віддали перевагу саме мексиканцю — 115:113, 113:116, 115:113.

"Дуже дякую Австралія. Я вам дуже вдячний, ви чудові люди, неймовірне місто. Реванш? Без проблем, якщо Молоні матиме бажання. Я хочу присвятити перемогу своїй сім'ї та бабусі, якої більше з нами немає", — прокоментував свою перемогу Гевара.

UPSET DOWN UNDER.



Pedro Guevara is taking the hardware home 🇲🇽 pic.twitter.com/oRlPsQwZtJ — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Зазначимо, що бій відбувся в андеркарті головної події вечора — чемпіонського поєдинку між Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) та Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО), який розпочнеться орієнтовно о 7:00 за київським часом.

Пряма трансляція бою українця також буде доступна на нашому сайті.