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Matchroom Гірна підписав контракт з ексчемпіоном світу у надважкій вазі

Олександр Булава — 8 липня 2026, 23:42
Matchroom Гірна підписав контракт з ексчемпіоном світу у надважкій вазі
Енді Руїс
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) підписав контракт з Matchroom Boxing Едді Гірна.

Про це повідомила компанія у соцмережі "Х".

"Незабаром з'являться новини про бій колишнього чемпіона світу", – йдеться в заяві.

На новину відреагував промоутер Matchroom Едді Гірн, який вірить, що Енді може знову завоювати чемпіонський пояс.

"Дуже схвильований цією новиною. Коли я нещодавно зустрівся з Енді Руїсом-молодшим, то побачив зовсім іншу людину – як фізично, так і психологічно.

Я справді вірю, що він може знову стати чемпіоном світу в надважкій вазі. Побачимо... Новини про бій з'являться вже зовсім скоро", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що востаннє Руїс бився влітку 2024 року. Його поєдинок із Джарреллом Міллером завершився внічию.

Едді Гірн Енді Руїс

Енді Руїс

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