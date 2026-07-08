Matchroom Гірна підписав контракт з ексчемпіоном світу у надважкій вазі
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) підписав контракт з Matchroom Boxing Едді Гірна.
Про це повідомила компанія у соцмережі "Х".
"Незабаром з'являться новини про бій колишнього чемпіона світу", – йдеться в заяві.
На новину відреагував промоутер Matchroom Едді Гірн, який вірить, що Енді може знову завоювати чемпіонський пояс.
"Дуже схвильований цією новиною. Коли я нещодавно зустрівся з Енді Руїсом-молодшим, то побачив зовсім іншу людину – як фізично, так і психологічно.
Я справді вірю, що він може знову стати чемпіоном світу в надважкій вазі. Побачимо... Новини про бій з'являться вже зовсім скоро", – сказав Гірн.
Нагадаємо, що востаннє Руїс бився влітку 2024 року. Його поєдинок із Джарреллом Міллером завершився внічию.