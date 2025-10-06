Ексменеджер Кличка назвав місце Усика в рейтингу найкращих боксерів в історії

Олександр Усик з командою після перемоги над Данелем Дюбуа

Колишній менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте вважає, що є шість кращих надважковаговиків в історії, ніж нинішній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Його слова передає Worldboxingnews.

У липні Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа в реванші, повернувши собі титул IBF і об’єднавши його з поясами WBC, WBA та WBO, ставши абсолютним чемпіоном у надважкій вазі вдруге.

Попри вражаючу серію українця Бенте не поставив українця на вершину свого рейтингу.

"Усик безумовно заслуговує бути в десятці найкращих боксерів за всю історію. Я ставлю його на сьоме місце. Його досягнення, техніка та менталітет міцно закріплюють його серед легенд", – сказав Бенте.

Назвавши Мухаммеда Алі найкращим надважковаговиком усіх часів, Бенте розмістив вище за Усика Джо Фрейзера, Леннокса Льюїса, Роккі Марчіано, Джорджа Формана та Евандера Холіфілда.

Цікаво, що у даному рейтингу немає братів Кличко, з яким він тривалий час співпрацював.

7 найкращих важковаговиків за версією Бенте:

Мухаммед Алі Джо Луїс Леннокс Льюїс Роккі Марчіано Джордж Форман Евандер Холіфілд Олександр Усик

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше президент WBO Густаво Олів’єрі повідомив, що у 2025 році чемпіонських боїв у хевівейті більше не буде.