Ексменеджер Кличка назвав місце Усика в рейтингу найкращих боксерів в історії

Олександр Булава — 6 жовтня 2025, 21:45
Олександр Усик з командою після перемоги над Данелем Дюбуа

Колишній менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте вважає, що є шість кращих надважковаговиків в історії, ніж нинішній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Його слова передає Worldboxingnews.

У липні Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа в реванші, повернувши собі титул IBF і об’єднавши його з поясами WBC, WBA та WBO, ставши абсолютним чемпіоном у надважкій вазі вдруге.

Попри вражаючу серію українця Бенте не поставив українця на вершину свого рейтингу.

"Усик безумовно заслуговує бути в десятці найкращих боксерів за всю історію. Я ставлю його на сьоме місце. Його досягнення, техніка та менталітет міцно закріплюють його серед легенд", – сказав Бенте.

Назвавши Мухаммеда Алі найкращим надважковаговиком усіх часів, Бенте розмістив вище за Усика Джо Фрейзера, Леннокса Льюїса, Роккі Марчіано, Джорджа Формана та Евандера Холіфілда. 

Цікаво, що у даному рейтингу немає братів Кличко, з яким  він тривалий час співпрацював.

7 найкращих важковаговиків за версією Бенте:

  1. Мухаммед Алі
  2. Джо Луїс
  3. Леннокс Льюїс
  4. Роккі Марчіано
  5. Джордж Форман
  6. Евандер Холіфілд
  7. Олександр Усик

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше президент WBO Густаво Олів’єрі повідомив, що у 2025 році чемпіонських боїв у хевівейті більше не буде.

