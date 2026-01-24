Українська правда
Колишній суперник Віталія Кличка був нокаутований відомим польським гандболістом у першому раунді

Руслан Травкін — 24 січня 2026, 03:56
Колишній суперник Віталія Кличка був нокаутований відомим польським гандболістом у першому раунді
Альберт Сосновський та Девід Хей
instagram.com/albert_dragon_sosnowski/

У межах MMA турніру Gala Fen 61, який проходив у місті Кельце, в октагоні зійшлися ексбоксер Альберт Сосновський (49-9-2, 29 КО) та колишній гандболіст збірної Польщі Даміан Костржева.

Перемогу нокаутом здобув 37-річний Костржева.

Старший на 9 років Сосновський під час першого раунду пропустив кілька ударів, а в останню хвилину Даміан добре влучив правою, відправивши опонента в нокаут.

Поєдинок проходив за правилами боксу, але в клітці і рукавицях MMA.

Костржева дебютував у змішаних єдиноборствах ще в 2019 році. Тепер його рекорд складає 2-2.

Даміан у сезоні-2012/13 став найкращим бомбардиром найвищого дивізіону Польщі з гандболу. З 2008 по 2014 рік викликався до лав національної команди своєї країни. 

У травні 2010 року Альберт у Гельзенкірхені зійшовся з Віталієм Кличко. Український боксер переміг поляка нокаутом у 10 раунді.

У головному бою андеркаду 23-річний українець Олександр Гуляєв (3-1) зазнав першої поразки в кар'єрі від поляка Мілоша Крука (7-1).

Бій проходив у ваговій категорії до 70,3 кг. Судді віддали перемогу Круку одноголосним рішенням.

Нагадаємо, кілька місяців тому Маріуш Вах, екссуперник Володимира Кличка, зійшовся в октагоні проти трьох блогерів.

