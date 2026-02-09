Українська правда
Віталій Кличко – про Трампа: Ми добре знали один одного

Сергій Шаховець — 9 лютого 2026, 09:25
Віталій Кличко – про Трампа: Ми добре знали один одного
Віталій Кличко
Facebook Віталія Кличка

Легендарний український боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко добре знайомий з президентом США Дональдом Трампом.

Про це колишній чемпіон світу з боксу розповів в інтерв'ю ВВС.

Під час боксерської кар'єри Віталій Кличко регулярно зустрічався з Дональдом Трампом, який відвідував поєдинки за його участю. Однак наразі вони не підтримують стосунки.

"Я знаю Дональда Трампа, ми раніше зустрічалися багато разів. Ми добре знали один одного в минулому. Трамп відвідував боксерські бої.

Після того, як він став президентом США, у нас не було змоги з ним поговорити. Мій брат Володимир спілкувався з ним.

Ми не друзі з Трампом, у мене немає його номеру", – сказав Кличко.

Зазначимо, що Віталій Кличко провів шість поєдинків на професійному рівні у Сполучених Штатах Америки. Дебют відбувся у Маямі в 1998 році, коли наш боксер переміг ямайця Рікардо Кеннеді. У 2003 році в Лос-Анджелесі українець поступився Ленноксу Льюсу.

Крім того, Кличко виступав на аренах Нью-Йорка, Лас-Вегаса, на яких здобув дострокові перемоги над Кірком Джонсоном (2003), Коррі Сандерсом (2004), Денні Вільямсом (2004), Крісом Арреолою (2009).

Раніше Олександр Усик зізнався, з ким би з братів Кличків вийшов у ринг.

