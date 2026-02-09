Віталій Кличко – про Трампа: Ми добре знали один одного

Легендарний український боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко добре знайомий з президентом США Дональдом Трампом.

Про це колишній чемпіон світу з боксу розповів в інтерв'ю ВВС.

Під час боксерської кар'єри Віталій Кличко регулярно зустрічався з Дональдом Трампом, який відвідував поєдинки за його участю. Однак наразі вони не підтримують стосунки.

"Я знаю Дональда Трампа, ми раніше зустрічалися багато разів. Ми добре знали один одного в минулому. Трамп відвідував боксерські бої. Після того, як він став президентом США, у нас не було змоги з ним поговорити. Мій брат Володимир спілкувався з ним. Ми не друзі з Трампом, у мене немає його номеру", – сказав Кличко.

“We meet each other before many times… I can't say we are friends."



Vitali Klitschko, mayor of Kyiv, recounts meeting US President Trump during his boxing days with his brother and fellow boxer Wladimir.



Listen to Political Thinking: https://t.co/1EhOCkvocT pic.twitter.com/qRvsxIPjsb — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) January 30, 2026

Зазначимо, що Віталій Кличко провів шість поєдинків на професійному рівні у Сполучених Штатах Америки. Дебют відбувся у Маямі в 1998 році, коли наш боксер переміг ямайця Рікардо Кеннеді. У 2003 році в Лос-Анджелесі українець поступився Ленноксу Льюсу.

Крім того, Кличко виступав на аренах Нью-Йорка, Лас-Вегаса, на яких здобув дострокові перемоги над Кірком Джонсоном (2003), Коррі Сандерсом (2004), Денні Вільямсом (2004), Крісом Арреолою (2009).

