Один на мільйон: ексчемпіон світу – про Усика
Колишній чемпіон світу Річард Вудхолл вважає, що володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) є унікальним боксером завдяки своєму стилю.
Його слова передає Sky Sports.
"Усик – найкращий контратакувальний боксер на передній нозі, якого я бачив за довгий час. Зазвичай, коли говорять про контратакувальників, багато хто уявляє собі людей на задній нозі, які змушують суперника промахнутися, а потім завдають удару у відповідь.
Його рухи неймовірні: ви ніколи не бачите його біля канатів, ніколи не бачите в кутку. Рух завжди круговий навколо суперника – це справжня школа боксу. Він завжди утримує центр рингу, і це як бик проти матадора, коли він зустрічається з набагато більшими і вищими суперниками. Він не відступає, а рухається навколо них.
Це робить його дуже унікальним. Але його здатність контратакувати на передній нозі – я давно не бачив нічого кращого. Він один на мільйон", – розповів Вудхолл.
Нагадаємо, Усик свій наступний бій проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.
Це буде 25-й бій для українця, наразі він має ідеальний рекорд з 24 перемог, з яких 15 – нокаутом.
Раніше Воррен запевняв, що не "проти" зайнятись організацією поєдинку Усика проти тріумфатора пари Вордлі – Дюбуа. Протистояння Фабіо проти Даніеля, у якому Вордлі захищатиме свій чемпіонський титул WBO, відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері.