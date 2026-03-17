Один на мільйон: ексчемпіон світу – про Усика

Колишній чемпіон світу Річард Вудхолл вважає, що володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) є унікальним боксером завдяки своєму стилю.

Його слова передає Sky Sports.

"Усик – найкращий контратакувальний боксер на передній нозі, якого я бачив за довгий час. Зазвичай, коли говорять про контратакувальників, багато хто уявляє собі людей на задній нозі, які змушують суперника промахнутися, а потім завдають удару у відповідь.

Його рухи неймовірні: ви ніколи не бачите його біля канатів, ніколи не бачите в кутку. Рух завжди круговий навколо суперника – це справжня школа боксу. Він завжди утримує центр рингу, і це як бик проти матадора, коли він зустрічається з набагато більшими і вищими суперниками. Він не відступає, а рухається навколо них.

Це робить його дуже унікальним. Але його здатність контратакувати на передній нозі – я давно не бачив нічого кращого. Він один на мільйон", – розповів Вудхолл.