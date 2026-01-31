Бій Аджагби та Мартіна очолить третій вечір боксу Zuffa Boxing

31-річний нігерієць Ефе Аджагба (20-1-1, 14 КО) проведе бій з 39-річним ексчемпіоном світу в надважкій вазі Чарльзом Мартіном (30-4-1, 27 KO).

Про це повідомляє The Ring.

Вечір боксу відбудеться 14 лютого на третьому турнірі від Zuffa Boxing у Лас-Вегасі, США. Трансляція доступна на "Paramount+".

У травні Аджагба звів внічию поєдинок проти Мартіна Баколе.

Чарльз володів поясом IBF у надважкій вазі, який здобув у 2016 році після перемоги над українцем В'ячеславом Глазковим. Однак вже у першому своєму захисті програв пояс Ентоні Джошуа нокаутом у другому раунді.

Нещодавно боксер повернувся на ринг після поразки від Джареда Андерсона (29-4-1, 26 КО) влітку 2023 року. У листопаді він достроково переміг Метью Маккінні.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Напередодні директор команди Олександра Усика повідомив, що веде переговори з Zuffa щодо потенційного підписання контракту.