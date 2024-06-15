Мартін переважив Джервонту напередодні бою

Чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 KO) та Френк Мартін (18-0, 12 KO) провели процедуру зважування перед боєм.

Джервонта показав вагу 60,4 кг, в той час, як вага Мартіна склала 60,8 кг.

Tank and Martin make weight ahead of their matchup on Saturday night ⚖️ #TankMartin pic.twitter.com/AsKAMKCgAW — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 14, 2024

Бій між боксерами відбудеться 15 червня у Лас-Вегасі.

Френк Мартін востаннє виходив у ринг у липні 2023 року, перемігши Артема Арутюняна.

Для Джервонти це буде перший бій із квітня 2023-го, коли він нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку січня Девіс став повноцінним чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії.