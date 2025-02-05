Ексчемпіон світу у надважкій вазі хоче отримати титульний бій
Колишній чемпіон IBF у надважкій вазі Чарльз Мартін (30-4-1, 26 KO) хоче повернути собі чемпіонський пояс.
Цитує боксера Sky Sports.
"Я зроблю все, щоб отримати ще один шанс на титульний поєдинок. Я бився з Джаредом Андерсоном, маючи лише тиждень на підготовку та кілька разів сильно потряс його.
Я б нокаутував Джареда,якби у мене був справжній тренувальний табір. І я нокаутую Мозеса Ітауму, яка добре підготуюсь. Прямо зараз він зупиняє всіх швидко, але це зовсім інше, коли летять удари у відповідь.
Я хочу знову битися за титул чемпіона світу. Знаю, що перемога над молодим Ітаумою, про якого зараз усі говорять, допоможе мені отримати бій з Дюбуа", – розповів Мартін.
Чарльз володів поясом IBF у надважкій вазі, який здобув у 2016 році після перемоги над українцем В'ячеславом Глазковим. Однак вже у першому своєму захисті програв пояс Ентоні Джошуа нокаутом у другому раунді.
Нещодавно боксер повернувся на ринг після поразки від Джареда Андерсона (29-4-1, 26 КО) влітку 2023 року. У листопаді він достроково переміг Метью Маккінні.