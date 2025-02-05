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Ексчемпіон світу у надважкій вазі хоче отримати титульний бій

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 22:59
Чарльз Мартін хоче повернути чемпіонський титул
Чарльз Мартін
Getty Images

Колишній чемпіон IBF у надважкій вазі Чарльз Мартін (30-4-1, 26 KO) хоче повернути собі чемпіонський пояс.

Цитує боксера Sky Sports.

"Я зроблю все, щоб отримати ще один шанс на титульний поєдинок. Я бився з Джаредом Андерсоном, маючи лише тиждень на підготовку та кілька разів сильно потряс його.

Я б нокаутував Джареда,якби у мене був справжній тренувальний табір. І я нокаутую Мозеса Ітауму, яка добре підготуюсь. Прямо зараз він зупиняє всіх швидко, але це зовсім інше, коли летять удари у відповідь.

Я хочу знову битися за титул чемпіона світу. Знаю, що перемога над молодим Ітаумою, про якого зараз усі говорять, допоможе мені отримати бій з Дюбуа", – розповів Мартін.

Чарльз володів поясом IBF у надважкій вазі, який здобув у 2016 році після перемоги над українцем В'ячеславом Глазковим. Однак вже у першому своєму захисті програв пояс Ентоні Джошуа нокаутом у другому раунді.

Нещодавно боксер повернувся на ринг після поразки від Джареда Андерсона (29-4-1, 26 КО) влітку 2023 року. У листопаді він достроково переміг Метью Маккінні.

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