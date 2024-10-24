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Ексчемпіон світу у надважкій вазі повернеться на ринг 16 листопада

Олександр Булава — 24 жовтня, 23:35
Ексчемпіон світу у надважкій вазі повернеться на ринг 16 листопада

Колишній чемпіон IBF у надважкій вазі Чарльз Мартін (29-4-1, 26 KO) повернеться на ринг після поразки від Джареда Андерсона (29-4-1, 26 КО) влітку 2023 року.

Про це повідомляє BoxingScene.

38-річний боксер свій наступний бій проведе 16 листопада. Його суперником виступить 43-річний Метью Маккінні (17-8-3, 13 KO). Поєдинок відбудеться у Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Заплановано 8 раундів.

Мартін володів поясом IBF у надважкій вазі, який здобув у 2016 році після перемоги над українцем В'ячеславом Глазковим. Однак вже у першому своєму захисті програв пояс Ентоні Джошуа нокаутом у другому раунді.

Напередодні чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик та британський боксер Тайсон Ф'юрі провели дуель поглядів.

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