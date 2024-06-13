Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джервонта та Мартін провели битву поглядів напередодні бою

Олександр Булава — 13 червня, 12:13
Джервонта та Мартін провели битву поглядів напередодні бою

Чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 KO) та Френк Мартін (18-0, 12 KO) провели битву поглядів.

Джервонта під час дуелі поглядів намагався спровокувати суперника та постійно говорив з ним.

Бій між боксерами відбудеться 15 червня у Лас-Вегасі.

Френк Мартін востаннє виходив у ринг у липні 2023 року, перемігши Артема Арутюняна.

Для Джервонти це буде перший бій із квітня 2023-го, коли він нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку січня Девіс став повноцінним чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії.

Бокс Мартін Джервонта Девіс

Бокс

Мартін назвав свою перевагу над Джервонтою
Боєць крузервейту заявив про бажання битися з Усиком
Буде в Дністрі, як Усик у Поліссі: президент аматорського клубу пообіцяв заявити відомого боксера
Саудівська Аравія хоче створити боксерську лігу: що відомо
Суперник Гвоздика кинув виклик Канело

Останні новини