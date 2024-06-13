Джервонта та Мартін провели битву поглядів напередодні бою

Чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 KO) та Френк Мартін (18-0, 12 KO) провели битву поглядів.

Джервонта під час дуелі поглядів намагався спровокувати суперника та постійно говорив з ним.

Бій між боксерами відбудеться 15 червня у Лас-Вегасі.

Gervonta Davis made Frank Martin flinch and square up 🤣 pic.twitter.com/961Xt8rPV1 — Happy Punch (@HappyPunch) June 12, 2024

Френк Мартін востаннє виходив у ринг у липні 2023 року, перемігши Артема Арутюняна.

Для Джервонти це буде перший бій із квітня 2023-го, коли він нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку січня Девіс став повноцінним чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії.