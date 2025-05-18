Не знайшлося папірця: юна зірка Барселони розписався на грудях фанатки

Юний захисник Барселони Жерар Мартін, схоже, насолоджується кожним моментом свого злету до слави, роблячи це з усмішкою.

Після гучного чемпіонства та феєричного завершення сезону молодий талант привернув до себе ще більше уваги не лише футбольною грою, а й поза межами поля.

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Днями в мережі зʼявилося відео, як він підписує груди однієї з прихильниць. Без жодного збентеження, з усмішкою та під оплески оточуючих. Здається, Жерар дуже швидко освоюється у ролі зірки.

Цей момент швидко розлетівся соцмережами, викликавши хвилю емоцій. Дехто вже встиг назвати Мартіна "новим серцеїдом Ла Масії".

Раніше повідомлялося, що Еспаньйол помстився Барселоні за неповагу, зірвавши команді святкування чемпіонства.