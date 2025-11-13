Трохи поспішили: Гірн відреагував на інформацію про бій Джошуа з Полом

Голова промоутерської компанії "Matchroom Boxing" Едді Гірн відреагував на інформацію про бій між Ентоні Джошуа і Джейком Полом.

Про це промоутер розповів у коментарі talkSPORT.

Напередодні повідомлялося, що Пол та Джошуа домовилися про бій, який відбудеться у грудні в Маямі.

"З цим трохи поспішили. Були розмови. Взагалі у нас була ідея провести маленький восьмираундовий бій цього року не з Джейком Полом, тому що він мав битися з Джервонтою Девісом. Але ми збиралися битися в іншому карді з суперником, про якого ви, мабуть, нічого не чули. Але Ей Джей хотів пройти всі етапи і просто підготуватися до того, що заплановано з Туркі Аль аш-Шейхом, а саме до двох боїв у 2026 році. І це включає бій проти Тайсона Ф'юрі. Це план Туркі.

Нам зателефонувала Накіса Бідеріан з MVP, з яким ми розмовляли кілька місяців тому. Він запитав: "Ви хочете битися з Джейком Полом?" Я сказав, що не хочу публічності, не хочу розповідати всім, що ви пропонували бій Ентоні Джошуа. Якщо ви серйозно налаштовані, ми можемо обговорити цифри. Якщо є шанс, що ми проведемо бій в грудні, розберемося з цим хлопцем, виведемо його з боксу та заробимо кілька десятків мільйонів у процесі.

Ми розглядаємо це питання, і наразі є над чим працювати. Але чи може це статися? Так, це може статися", – сказав Гірн.