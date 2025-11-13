Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Трохи поспішили: Гірн відреагував на інформацію про бій Джошуа з Полом

Олександр Булава — 13 листопада 2025, 21:55
Трохи поспішили: Гірн відреагував на інформацію про бій Джошуа з Полом
Едді Гірн
Getty Images

Голова промоутерської компанії "Matchroom Boxing" Едді Гірн відреагував на інформацію про бій між Ентоні Джошуа і Джейком Полом.

Про це промоутер розповів у коментарі talkSPORT.

Напередодні повідомлялося, що Пол та Джошуа домовилися про бій, який відбудеться у грудні в Маямі.

"З цим трохи поспішили. Були розмови. Взагалі у нас була ідея провести маленький восьмираундовий бій цього року не з Джейком Полом, тому що він мав битися з Джервонтою Девісом. Але ми збиралися битися в іншому карді з суперником, про якого ви, мабуть, нічого не чули. Але Ей Джей хотів пройти всі етапи і просто підготуватися до того, що заплановано з Туркі Аль аш-Шейхом, а саме до двох боїв у 2026 році. І це включає бій проти Тайсона Ф'юрі. Це план Туркі.

Нам зателефонувала Накіса Бідеріан з MVP, з яким ми розмовляли кілька місяців тому. Він запитав: "Ви хочете битися з Джейком Полом?" Я сказав, що не хочу публічності, не хочу розповідати всім, що ви пропонували бій Ентоні Джошуа. Якщо ви серйозно налаштовані, ми можемо обговорити цифри. Якщо є шанс, що ми проведемо бій в грудні, розберемося з цим хлопцем, виведемо його з боксу та заробимо кілька десятків мільйонів у процесі.

Ми розглядаємо це питання, і наразі є над чим працювати. Але чи може це статися? Так, це може статися", – сказав Гірн.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Джейк Пол

Едді Гірн

Джошуа ще не вирішив, чи приєднається до тренувального табору Усика
Часу дедалі менше: Гірн – про бій Джошуа до кінця року
Гірн оцінив можливість проведення поєдинку Джошуа проти Пола
Гірн підтвердив, що Джошуа повернеться в ринг вже цього року
Джошуа може повернутися в ринг уже цього року – Гірн

Останні новини