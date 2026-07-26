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Він просто плутався по рингу: чемпіон Європи – про виступ Джошуа в бою проти Пренги

Денис Іваненко — 26 липня 2026, 10:01
Він просто плутався по рингу: чемпіон Європи – про виступ Джошуа в бою проти Пренги
Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній британський боксер Спенсер Олівер висловився про перемогу Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Його слова передає Boxing News 24/7.

Він вважає, що Ей Джей зарано повернувся до виступів після аварії, внаслідок якої втратив двох друзів. Тоді загинули Сіна Гамі та Роберт Латц.

"У мене серце пішло у п'яти. Стійкість Джошуа до ударів була справді шокуючою. Другий нокдаун… Здатність відновлюватися просто зникла. Він просто плутався по рингу.

Чесно кажучи, у мене серце аж у руці забилося, я думав, що все скінчено… Гадаю, ми побачили, що Ентоні Джошуа повернувся на ринг занадто рано", – сказав Олівер.

Зазначимо, що під час поєдинку албанець двічі відправив Ентоні в нокдаун у першому раунді. Проте британець зібрався та вже у другій 3-хвилинці нокаутував суперника.

Після перемоги Джошуа заявив, що проявив чемпіонський характер. Він також пообіцяв вирвати серце Тайсону Ф'юрі, з яким має провести битву наприкінці року.

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