Пренга: Після 25 липня кар'єра Джошуа закінчиться

Албанський надважковаговик Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) зробив гучну заяву перед поєдинком з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (29‑4, 26 КО).

Про це він сказав у коментарі Ring Magazine.

35-річний албанець переконаний у своїй перемозі над британцем.

"Я переможу в бою 25 липня. І думаю, що після 25 липня твоя кар'єра закінчиться", – заявив Пренга.

Джошуа стримано відреагував на гучну заяву свого суперника.

"Успіхів тобі. Бажаю всього найкращого, друже. Буде важко. Дуже важко. Але я бажаю тобі всього доброго. Я з нетерпінням чекаю цього виклику. Удачі, брате. Нехай Бог тебе береже", – розповів Джошуа.

Напередодні боксери провели битву поглядів на яхті у Джидді. Їх бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді.

Це буде проміжний двобій для Ей Джея перед ймовірною британською битвою проти Тайсона Ф'юрі. Британські супертяжі раніше підписали контракт про очну зустріч.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.