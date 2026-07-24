Джошуа – про майбутній бій з Пренгою: Нашою ціллю було підкорити весь Всесвіт, чи не так?
Британський супертяж Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) висловився напередодні поєдинку проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО), який відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Його слова передає DAZN Boxing.
Ей Джей зазначив, що повністю зосереджений на майбутньому протистоянні.
Я повністю зосереджений. Я розумію, що є велика мета. Нашою ціллю було підкорити весь Всесвіт, чи не так? Але спершу ми маємо підкорити Землю. Саме на цьому я зараз і зосереджений.
Йдеться не лише про суперника. Я також маю враховувати його команду. Ми готуємося проти всієї команди: мій тренер – проти його тренера, мій фізіотерапевт – проти його фізіотерапевта, мій стратег – проти його стратега, цей боєць – проти того бійця. І нехай переможе найсильніший", – заявив Ентоні.
Це буде проміжний поєдинок для Ей Джея перед ймовірною британською битвою проти Ф'юрі. Британські зірки боксу раніше підписали контракт про очну зустріч.
Напередодні Тайсон Ф'юрі зізнався, чи відвідає найближчий двобій свого земляка.
Додамо, що у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.
Раніше промоутер Джошуа розкрив плани боксера щодо закінчення кар'єри.