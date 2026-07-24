Джошуа – про майбутній бій з Пренгою: Нашою ціллю було підкорити весь Всесвіт, чи не так?

Британський супертяж Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) висловився напередодні поєдинку проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО), який відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Його слова передає DAZN Boxing.

Ей Джей зазначив, що повністю зосереджений на майбутньому протистоянні.

Я повністю зосереджений. Я розумію, що є велика мета. Нашою ціллю було підкорити весь Всесвіт, чи не так? Але спершу ми маємо підкорити Землю. Саме на цьому я зараз і зосереджений.

Йдеться не лише про суперника. Я також маю враховувати його команду. Ми готуємося проти всієї команди: мій тренер – проти його тренера, мій фізіотерапевт – проти його фізіотерапевта, мій стратег – проти його стратега, цей боєць – проти того бійця. І нехай переможе найсильніший", – заявив Ентоні.