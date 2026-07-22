Промоутер Джошуа розкрив плани боксера щодо закінчення кар'єри

Засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Гірн висловився про долю кар'єри Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО).

Його цитує Sky Sports.

Промоутер Ей Джея розповів, що наразі уболівальники зможуть насолодитися боксом у виконанні Ентоні ще протягом трьох років. Саме стільки Джошуа ще планує боксувати на професійному рингу.

"Я не думаю, що коли-небудь бачив його настільки вмотивованим. Зараз він говорить про наступні три роки в ринзі", – відповів Гірн.

Також він заявив, що лише рік тому вони задумувалися над проведенням лише двох поєдинків, після чого Ей Джей повинен був закінчити кар'єру.

Однак тепер британський супертяж відчуває у собі силу продовжити боксувати на високому рівні. Гірн наголосив, що бокс – дуже специфічний вид спорту, який сповнений несподіванок.

"Бокс – дуже специфічний вид спорту. Достатньо одного сильного удару від великого суперника, щоб нокаутувати будь-кого у світі", – зазначив промоутер.

Найближчий бій Джошуа відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Суперником Ентоні буде албанець Крістіан Пренга.

Це буде проміжний поєдинок для Ей Джея перед ймовірною британською битвою проти Тайсона Ф'юрі. Британські зірки боксу раніше підписали контракт про очну зустріч.

Востаннє британець виходив на ринг у грудні 2025-го, коли нокаутував Джейка Пола у шостому раунді, тоді як Пренга у лютому 2026-го переміг Джо Джонса.