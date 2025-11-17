Українська правда
Повертаюся з мегашоу: Джошуа – про бій з Полом

Олександр Булава — 17 листопада 2025, 17:57
Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) пояснив бій проти шоумена та боксера Джейка Пола (12-1, 7 KO).

Цитує британського бійця Sky Sports.

"Взяв невелику перерву і повертаюся з мегашоу. Для мене це велика можливість. Подобається вам це чи ні, я тут, щоб показати високі результати, провести великі бої і побити всі рекорди, залишаючись спокійним і врівноваженим.

Запам'ятайте мої слова: ви побачите, що ще більше боксерів погоджуватимуться на ці нагоди в майбутньому. Я розіб'ю інтернет об обличчя Джейка Пола", – заявив Джошуа.

Нагадаємо, бій Ентоні з Полом відбудеться 19 грудня у Маямі. Поєдинок пройде в рукавицях стандартної для гевівейту ваги – 10 унцій (284 г).

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

