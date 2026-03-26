Ф'юрі зізнався, яке значення для нього має битва проти Джошуа

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) висловився про свій потенційний бій проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова цитує Sky Sports.

"Циганський король" заявив, що дуже зацікавлений у проведенні цієї битви. Він розповів, що вона означає для боксу.

"Усі варіанти розглядаються, бо ніщо не гарантовано. Але найбільший бій для мене у світовому боксі та найбільша подія у світі боксу – це я проти Ей Джея. Навіть сьогодні, попри всі ці роки, це все ще найбільший поєдинок, він залишається найгучнішим", – сказав Ф'юрі.

Тайсон заявив, що після бою з Ей Джеєм наступним його суперником може стати Усик або переможець пари Вордлі – Дюбуа. Він зізнався, що для нього особисто значитиме перемога над Джошуа.

"Стати триразовим чемпіоном світу – це непогано, звучить гарно. Але обираючи між можливістю стати п'ятиразовим чемпіоном чи шансом нокаутувати Ей Джея, я б обрав нокаутувати його. Коли ти вже вигравав усі пояси раніше, як це зробив я... Бути чемпіоном світу – це завжди приємно, це чудово. Але це не є найголовнішим у житті. Я думаю, що фанатів більше цікавить наша із Джошуа сутичка на вулиці, ніж черговий світовий титул", – сказав боксер.

Зазначимо, що поки про бій між британськими зірками не було офіційних оголошень. Проте чимало інсайдерів заявляли, що вони можуть розділити ринг наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

Тайсон Ф'юрі свій наступний поєдинок проведе проти росіянина Арсланбека Махмудова 11 квітня. Напередодні він розповів, що думає про свого майбутнього опонента.