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Інсайдер назвав дату та місце проведення битви Джошуа – Ф'юрі

Денис Іваненко — 6 серпня 2026, 09:20
Інсайдер назвав дату та місце проведення битви Джошуа – Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа
Getty Images

Журналіст Sports Illustrated Кріс Меннікс поділився новими подробицями щодо поєдинку між Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Він опублікував їх у соцмережі X.

Інсайдер підтвердив, що наразі найбільш ймовірним місцем проведення бою є США. Він заявив, що головним претендентом вважається легендарна арена "Медісон-Сквер-Гарден" у Нью-Йорку.

Також журналіст назвав орієнтовну дату. Попередньо боксери мають розділити ринг наприкінці осені.

"За словами джерел, переговори ще тривають, але орієнтовною датою є 20 листопада. Проведення бою у п'ятницю дозволить уникнути конкуренції зі студентським футболом", – написав Меннікс.

Зазначимо, що Джошуа та Ф'юрі вже підписали контракт на очну битву. Напередодні вони провели проміжні бої, в яких здолали достроково Крістіана Пренгу та Маріуша Ваха відповідно.

Олександр Усик вже зробив свій прогноз на британську дуель. Він вважає, що вона завершиться нокаутом.

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