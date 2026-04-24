Визначилась дата повернення Джошуа на ринг

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) наступний бій проведе 25 липня.

Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Суперник наразі невідомий. Трансляція доступна буде на DAZN.

Джошуа близький до укладення контракту на два поєдинки, що передбачають довгоочікуваний бій у важкій вазі з Тайсоном Ф'юрі.

Раніше ЗМІ приписували Ей Джею, який тренується у таборі Олександра Усика, розминочний двобій проти Деонтея Вайлдера, який 4 квітня 2026 року переміг Дерека Чісору.

Однак вже Гірн припускав, що Джошуа може не зіштовхнутися з "Бронзовим бомбардувальником". Водночас промоутер запевнив, що наступний опонент Ентоні точно буде гідним бійцем, який наближений до рівня Арсланбека Махмудова, якого "Циганський король" побив у ніч проти 12 квітня цього року.