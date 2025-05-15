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Батько Ф'юрі назвав наступного чемпіона у надважкому дивізіоні

Олександр Булава — 15 травня 2025, 17:40
Батько Ф'юрі назвав наступного чемпіона у надважкому дивізіоні
Джон Ф'юрі
Getty Images

Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу в хевівейті Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), вважає, що тимчасовий володар поясу WBC із Німеччини Агіт Кабаєл буде домінувати у суперважкому дивізіоні.

Цитує Джона SecondsOut.

"Боксер, на якого варто звернути увагу, це Агіт Кабаєл, він небезпечний боксер. Мені подобається його робота, він спокійний та зібраний. Мені подобається цей боксер, так, є ще Джозеф Паркер, але його час вже минув, він втратив свій титульний шанс.

Кабаєл зможе зустрітися з найкращими бійцями", – заявив Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, нещодавно німецький боксер заявив про бажання вийти в ринг проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО). У своєму останньому поєдинку він нокаутував Чжана Чжилея.

Джон Ф'юрі Агіт Кабаєл

Джон Ф'юрі

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