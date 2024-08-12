Алі Башир: Усик знову перехитрить Ф'юрі

Американський тренер Джеймс Алі Башир вважає, що чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову виявиться сильнішим за Тайсона Фʼюрі (34-1-1, 24 КО).

Про це Башир розповів у коментарі Seconds Out.

"Ф’юрі збереже свій тренерський штаб? Це вирішувати йому. Але мені без різниці, хто перебуває в його кутку. Я відчуваю, що Усик знову його переможе.

Олександр — боксер рідкісної якості. Це вид спорту, в якому вирішує не удар. Це вид спорту, коли виходиш в ринг сам на сам, використовуючи техніку боксу. Усик просто кращий боксер, він перехитрить, перетисне Тайсона", — сказав Башир.