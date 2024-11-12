Пол: Моя мама боїться ударів Тайсона

Американський боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО), який здобув популярність завдяки ютубу, зізнався, що його мама боїться сили ударів Майка Тайсона (50-6, 44 KO).

Його слова цитує ParryPunchNews.

"Так, справді я боюся (його сили – прим.). Моя мама навіть не може дивитись на те, як Майк б'є. Вона не включатиме наш поєдинок, оскільки її лякають його удари", – сказав Пол.

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.