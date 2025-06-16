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Джейк Пол: Я – найкраще, що сталося з боксом після Мухаммеда Алі

Андрій Мошкун — 16 червня 2025, 21:54
Джейк Пол: Я – найкраще, що сталося з боксом після Мухаммеда Алі
Джейк Пол
Getty Images

Ютубер та боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) порівняв себе з легендарним Мухаммедом Алі.

Про це він заявив в інтерв’ю DAZN.

У Пола запитали, що для нього означає "збереження боксу". У відповідь на це запитання він порівняв себе з Мухаммедом Алі.

"Я відчуваю, що я єдиний, хто це робить. Усі інші лише намагаються обмежувати доступ до спорту, стверджують, що роблять щось для боксу, або кажуть, що щось шкодить боксу. Але я найкраще, що сталося з боксом після Мухаммеда Алі. Це навіть не підлягає обговоренню. Мої дії говорять самі за себе", заявив Пол.

Нагадаємо, 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США відбудеться бій Джейк Пол – Хуліо Сезар Чавес-молодший.

Раніше Пол розповів, з ким з боксерів він веде переговори про поєдинок.

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