Джейк Пол: Я – найкраще, що сталося з боксом після Мухаммеда Алі

Ютубер та боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) порівняв себе з легендарним Мухаммедом Алі.

Про це він заявив в інтерв’ю DAZN.

У Пола запитали, що для нього означає "збереження боксу". У відповідь на це запитання він порівняв себе з Мухаммедом Алі.

"Я відчуваю, що я єдиний, хто це робить. У сі інші лише намагаються обмежувати доступ до спорту, стверджують, що роблять щось для боксу, або кажуть, що щось шкодить боксу. Але я – найкраще, що сталося з боксом після Мухаммеда Алі . Це навіть не підлягає обговоренню. Мої дії говорять самі за себ е ", – заявив Пол.

Нагадаємо, 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США відбудеться бій Джейк Пол – Хуліо Сезар Чавес-молодший.

Раніше Пол розповів, з ким з боксерів він веде переговори про поєдинок.