"El Gallo" у дії: Джейк Пол здивував півнячим капелюхом і новим боксерським образом
Відомий ютубер Джейк Пол показав чудову форму перед боєм із Майком Тайсоном, тренуючись у капелюсі з півнем.
Блогер, що став боксером, взяв собі прізвисько El Gallo (Півень), готуючись до поєдинку проти легендарного "Залізного Майка", який відбудеться в Техасі.
Обидва бійці розпочали тиждень із відкритого тренування в Toyota Music Factory в Ірвінгу, де Пол привернув увагу фанатів яскравим червоним капелюхом у вигляді півня та продемонструвавши свою міцну статуру.
Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).
Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.